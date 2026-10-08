Jugendliche fordern Markenweste von 13-Jährigem und drohen ihm mit dem Tod

Um ihrer Forderung nach der Weste Nachdruck zu verleihen, sollen die Jugendlichen den Buben geschlagen und mit dem Tod bedroht haben.

Um ihrer Forderung nach der Weste Nachdruck zu verleihen, sollen die Jugendlichen den Buben geschlagen und mit dem Tod bedroht haben.

Den beiden Verdächtigen (14 und 16 Jahre alt) wird vorgeworfen, am 10. September 2026 gegen 13.00 Uhr einen 13-Jährigen attackiert und bedroht zu haben. Nach derzeitigen Erkenntnissen hatten der 14-jährige russische und der 16-jährige syrische Staatsangehörige die Herausgabe der hochwertigen Markenweste des 13-Jährigen gefordert. Um ihrer Forderung Nachdruck zu verleihen, soll das Duo mehrfach auf das Opfer eingeschlagen und ihm mit dem Tod gedroht haben. Trotz der gewaltsamen Attacke gelang es den mutmaßlichen Tätern nicht, die Weste an sich zu nehmen. Sie ergriffen schließlich ohne Beute die Flucht.

Verdächtige schnell ausgeforscht

Lange blieben die mutmaßlichen Täter jedoch nicht unerkannt: Da zwischen dem Opfer und den beiden Jugendlichen ein Bekanntschaftsverhältnis besteht, führten die Ermittlungen der Polizei rasch zu den Verdächtigen. Bei den anschließenden Vernehmungen zeigten sich beide Teenager nicht geständig. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurden die beiden Jugendlichen auf freiem Fuß angezeigt. Die Ermittlungen zum genauen Hergang des Vorfalls dauern an.