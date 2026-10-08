Skip to content
Region auswählen:
/ ©pixabay
Bild auf 5min.at zeigt Spagetti Cabonara
Teurer geht’s immer: Eine Spezial-Carbonara bekommst du am Donaukanal für 111 Euro.
Wien
08/10/2026
Nobel-Nudeln

Preis-Schock: Wiener Lokal verlangt 111 Euro für Spaghetti Carbonara

Hausgemachte Spaghetti mit Tiroler Bauchspeck, Parmesan, dazu Kaviar und Trüffel – klingt nach einem speziellen Gericht. Speziell ist auch der Preis: 111 Euro. Bestellen kannst du die Nobel-Carbonara in der Spelunke am Donaukanal.

von Bernd Watzka
1 Minute Lesezeit(141 Wörter)
Wählen Sie 5min.at als bevorzugte Google-Quelle

Bereits im Jänner des Jahres machte das Hauben-Restaurant an der Taborstraße 1 in Wien-Leopoldstadt mit einem Schnitzel für 395 Euro Schlagzeilen. Das „Kaiser Franz“ wurde aus Wagyu-Fleisch zubereitet und mit 23-karätigem Blattgold, Kaviar sowie einem speziellen Zitronenparfum verfeinert.

Küche muss „nicht laut“ sein

Im Widerspruch zu den PR-tauglichen Luxusangeboten stehend, legt die Spelunke laut Website „Wert auf eine Küche, die nicht laut sein muss, um Eindruck zu hinterlassen“. Was hier auf den Tellern lande, „sei bodenständig und regional gedacht“. Nur manchmal ein bissl teuer…

Zwischen Staunen und Kopfschütteln

Während manche Feinschmecker die außergewöhnlichen Kreationen feiern, sorgen die Preise bei anderen Menschen für ungläubiges Staunen. Fest steht: Die aktuelle Luxus-Carbonara dürfte zu den teuersten Nudelgerichten Wiens zählen. Infos: spelunke.at

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf:

© 2026 - 5min.at