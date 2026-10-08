Preis-Schock: Wiener Lokal verlangt 111 Euro für Spaghetti Carbonara

Hausgemachte Spaghetti mit Tiroler Bauchspeck, Parmesan, dazu Kaviar und Trüffel – klingt nach einem speziellen Gericht. Speziell ist auch der Preis: 111 Euro. Bestellen kannst du die Nobel-Carbonara in der Spelunke am Donaukanal.

Bereits im Jänner des Jahres machte das Hauben-Restaurant an der Taborstraße 1 in Wien-Leopoldstadt mit einem Schnitzel für 395 Euro Schlagzeilen. Das „Kaiser Franz“ wurde aus Wagyu-Fleisch zubereitet und mit 23-karätigem Blattgold, Kaviar sowie einem speziellen Zitronenparfum verfeinert.

Küche muss „nicht laut“ sein

Im Widerspruch zu den PR-tauglichen Luxusangeboten stehend, legt die Spelunke laut Website „Wert auf eine Küche, die nicht laut sein muss, um Eindruck zu hinterlassen“. Was hier auf den Tellern lande, „sei bodenständig und regional gedacht“. Nur manchmal ein bissl teuer…

Zwischen Staunen und Kopfschütteln

Während manche Feinschmecker die außergewöhnlichen Kreationen feiern, sorgen die Preise bei anderen Menschen für ungläubiges Staunen. Fest steht: Die aktuelle Luxus-Carbonara dürfte zu den teuersten Nudelgerichten Wiens zählen. Infos: spelunke.at