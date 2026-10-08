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Bild auf 5min.at zeigt Tina Turner
Wien benennt zahlreiche Straßen, Plätze und Parks neu.
Wien
08/10/2026
International

Neue Namen: DIESE Stars bekommen jetzt eigene Straßen in Wien

Am Otto-Schenk-Platz pausieren oder auf der Tina-Turner-Promenade flanieren: Wien hat zahlreiche neue Straßen, Plätze und Parks benannt. Geehrt werden heimische und internationale Persönlichkeiten aus Kultur und Wissenschaft.

von Bernd Watzka
1 Minute Lesezeit(125 Wörter)
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Vor allem im Donaustädter Stadtquartier Eibengasse werden mehrere Künstler im Stadtbild verewigt. Neben dem Otto-Schenk-Platz entstehen die Elisabeth-Orth-Gasse, die Peter-Simonischek-Allee, die Waltraut-Haas-Gasse und der Peter-Rapp-Weg. In Floridsdorf erhält ein Park den Namen von Schauspieler Gerald Pichowetz.

Internationale Stars 

Auch zwei weltbekannte Persönlichkeiten werden geehrt: In der Seestadt Aspern wird eine Straße nach der Primatenforscherin Jane Goodall benannt. Auch US-Sängerin Tina Turner erhält eine eigene Promenade in der Donaustadt.

Erinnerung und Vielfalt

Mehrere neue Verkehrsflächen erinnern zudem an NS-Opfer und Widerstandskämpfer, darunter Käthe Sasso und die Schwimmerin Ruth Langer. Gleichzeitig setzt Wien ein Zeichen für Offenheit: Der bisherige Wiental-Steg heißt künftig Regenbogensteg.

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