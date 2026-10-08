Neue Namen: DIESE Stars bekommen jetzt eigene Straßen in Wien

Am Otto-Schenk-Platz pausieren oder auf der Tina-Turner-Promenade flanieren: Wien hat zahlreiche neue Straßen, Plätze und Parks benannt. Geehrt werden heimische und internationale Persönlichkeiten aus Kultur und Wissenschaft.

Vor allem im Donaustädter Stadtquartier Eibengasse werden mehrere Künstler im Stadtbild verewigt. Neben dem Otto-Schenk-Platz entstehen die Elisabeth-Orth-Gasse, die Peter-Simonischek-Allee, die Waltraut-Haas-Gasse und der Peter-Rapp-Weg. In Floridsdorf erhält ein Park den Namen von Schauspieler Gerald Pichowetz.

Internationale Stars

Auch zwei weltbekannte Persönlichkeiten werden geehrt: In der Seestadt Aspern wird eine Straße nach der Primatenforscherin Jane Goodall benannt. Auch US-Sängerin Tina Turner erhält eine eigene Promenade in der Donaustadt.

Erinnerung und Vielfalt

Mehrere neue Verkehrsflächen erinnern zudem an NS-Opfer und Widerstandskämpfer, darunter Käthe Sasso und die Schwimmerin Ruth Langer. Gleichzeitig setzt Wien ein Zeichen für Offenheit: Der bisherige Wiental-Steg heißt künftig Regenbogensteg.