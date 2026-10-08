Skip to content
Region auswählen:
/ ©Daniel Shaked
Bild auf 5min.at zeigt die Austria Wien
DAZN Bet ziert ab sofort den Rücken der Austria-Spieler und die Brust der Torhüter.
Wien
08/10/2026
Fußball

Neuer Partner bis 2028: Austria Wien verkündet neuen Sponsor

FK Austria Wien präsentiert DAZN Bet als neuen Co-Sponsor und offiziellen Sportwettenpartner bis 2028. Das Logo ziert ab sofort die Trikots der Veilchen.

von Nadia Alina Gressl Bild auf 5min.at zeigt Nadia Alina Gressl
1 Minute Lesezeit(235 Wörter)
Wählen Sie 5min.at als bevorzugte Google-Quelle

Der FK Austria Wien hat einen Partner an Land gezogen: Die Sportwettenmarke DAZN Bet steigt ab sofort als offizieller Co-Sponsor und Wettpartner bei den Favoritnern ein. Der Vertrag läuft langfristig bis zum Jahr 2028. Die neue Partnerschaft wird bereits beim kommenden Heimspiel am Samstag, den 10. Oktober, gegen Sturm Graz für die Fans im Stadion sichtbar sein: DAZN Bet fungiert ab sofort als Brustsponsor der Trikots der violetten Torhüter und wird zusätzlich auf dem Rücken aller Feldspieler präsent sein. Der bisherige Haupt- und Brustsponsor der Feldspieler, Aramark, bleibt dem Verein unverändert erhalten.

„Auf einer Wellenlänge“

Bei den Verantwortlichen der Austria ist die Freude über den Deal groß. „Als Co-Sponsor und offizieller Sportwettenpartner nimmt DAZN Bet eine tragende Rolle bei Austria Wien ein. Schon nach kurzer Zeit war klar, dass beide Seiten auf einer Wellenlänge liegen und sich die Visionen für die Zukunft decken“, erklärt Austria-Finanzvorstand Harald Zagiczek auf der Webseite. Auch seitens des Wettanbieters blickt man optimistisch auf die Kooperation. „In diese Partnerschaft bringen wir die internationale Präsenz von DAZN ebenso ein wie unseren Anspruch an ein modernes und verantwortungsvolles Sportwetten-Angebot“, betont Daniel Berthold (EVP Growth bei DAZN Bet). Neben der Präsenz auf den Trikots wird die Marke künftig auch in der Generali-Arena sowie auf den digitalen Kanälen des Traditionsklubs zu sehen sein.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf:

© 2026 - 5min.at