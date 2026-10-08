Neuer Partner bis 2028: Austria Wien verkündet neuen Sponsor

Der FK Austria Wien hat einen Partner an Land gezogen: Die Sportwettenmarke DAZN Bet steigt ab sofort als offizieller Co-Sponsor und Wettpartner bei den Favoritnern ein. Der Vertrag läuft langfristig bis zum Jahr 2028. Die neue Partnerschaft wird bereits beim kommenden Heimspiel am Samstag, den 10. Oktober, gegen Sturm Graz für die Fans im Stadion sichtbar sein: DAZN Bet fungiert ab sofort als Brustsponsor der Trikots der violetten Torhüter und wird zusätzlich auf dem Rücken aller Feldspieler präsent sein. Der bisherige Haupt- und Brustsponsor der Feldspieler, Aramark, bleibt dem Verein unverändert erhalten.

„Auf einer Wellenlänge“

Bei den Verantwortlichen der Austria ist die Freude über den Deal groß. „Als Co-Sponsor und offizieller Sportwettenpartner nimmt DAZN Bet eine tragende Rolle bei Austria Wien ein. Schon nach kurzer Zeit war klar, dass beide Seiten auf einer Wellenlänge liegen und sich die Visionen für die Zukunft decken“, erklärt Austria-Finanzvorstand Harald Zagiczek auf der Webseite. Auch seitens des Wettanbieters blickt man optimistisch auf die Kooperation. „In diese Partnerschaft bringen wir die internationale Präsenz von DAZN ebenso ein wie unseren Anspruch an ein modernes und verantwortungsvolles Sportwetten-Angebot“, betont Daniel Berthold (EVP Growth bei DAZN Bet). Neben der Präsenz auf den Trikots wird die Marke künftig auch in der Generali-Arena sowie auf den digitalen Kanälen des Traditionsklubs zu sehen sein.