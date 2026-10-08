Bis zu 18 Grad: Sonne setzt sich in Wien durch

Das Wochenende klopft an und das Wetter zeigt sich von seiner freundlichen Seite: Nach rascher Wolkenauflösung erwartet uns am Freitag viel Sonnenschein und angenehme Temperaturen.

Das Wetter am Freitag, dem 9. Oktober 2026, bringt freundliche Aussichten für die Region. Nach Angaben der Wetterexperten von GeoSphere Austria lösen sich die „letzten Wolkenreste rasch auf“, sodass im Tagesverlauf „oft der Sonnenschein“ dominiert. Der Wind weht laut GeoSphere Austria „mäßig bis lebhaft aus Südwest bis Nordwest“. Auch die Temperaturen zeigen sich mild für den Oktober. Während die Tiefstwerte bei 11 Grad liegen, klettern die Tageshöchsttemperaturen im Laufe des Tages auf bis zu 18 Grad.