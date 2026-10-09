Achtung, Eltern! Wichtige Änderungen in Wiener Kindergärten

Auf Eltern von Kindergartenkindern kommt eine Neuerung zu: Ab dem kommenden Jahr bleiben alle städtischen Kindergärten und Horte in Wien für eine Woche geschlossen. Die Zeit soll für eine neue „Konzeptionswoche“ genutzt werden.

Die Konzeptionswoche findet künftig in der letzten oder vorletzten Sommerferienwoche statt. In dieser Zeit bleiben die Einrichtungen geschlossen. Laut Stadt Wien sollen Pädagogen dadurch mehr Zeit für organisatorische Planungen, Fortbildungen und aktuelle pädagogische Themen erhalten.

Ersatzplätze bei Bedarf

Entwarnung: Für Familien, die dringend Betreuung benötigen, soll es Ausweichmöglichkeiten geben. Die Stadt kündigte an, betroffenen Kindern bei Bedarf einen Platz an einem anderen Standort anzubieten.

Teil der Kindergartenreform

Die neue Woche ist Teil der Wiener Kindergartenreform. Geplant sind auch kleinere Gruppen und Änderungen bei der Gruppenzusammensetzung, um Sprachcluster aufzubrechen. Ziel sei es, die Qualität in Kindergärten und Horten langfristig zu verbessern.