„Bedenklicher Todesfall“: Frau (35) tot in Wiener Stiegenhaus gefunden

Eine 35-jährige Frau wurde in der Nacht auf Freitag leblos im Stiegenhaus einer Wohnhausanlage in Wien gefunden. Wegen sichtbarer Verletzungen ermittelt das Landeskriminalamt. Fremdverschulden kann nicht ausgeschlossen werden.

Eine Frau wurde in der Nacht auf Freitag tot in einem Wiener Stiegenhaus gefunden. Die Polizei ermittelt in alle Richtungen.

Eine Frau wurde in der Nacht auf Freitag tot in einem Wiener Stiegenhaus gefunden. Die Polizei ermittelt in alle Richtungen.

In Wien-Landstraße ist es in der Nacht auf Freitag zu einem bedenklichen Todesfall gekommen. Eine 35-jährige Frau wurde am 9. Oktober leblos im Stiegenhaus einer Wohnhausanlage im dritten Bezirk entdeckt. Trotz sofortiger Wiederbelebungsmaßnahmen konnte ihr Leben nicht gerettet werden. Erste Reanimationsversuche unternahmen die eintreffenden Polizeibeamten. Anschließend setzte auch die Berufsrettung Wien die Maßnahmen fort, jedoch ohne Erfolg.

Sichtbare Verletzungen am Körper

Da die Frau sichtbare Verletzungen aufwies und die Umstände ihres Auffindens Fragen aufwarfen, wurde eine gerichtliche Obduktion angeregt. Diese soll die genaue Todesursache klären. Das Landeskriminalamt Wien hat die Ermittlungen übernommen. Zuständig ist der Ermittlungsbereich Leib und Leben. Wie die Polizei mitteilte, wird in alle Richtungen ermittelt. Auch ein mögliches Fremdverschulden kann derzeit nicht ausgeschlossen werden.