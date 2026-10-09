Blitz-Festnahme auf der Mahü: Mutmaßlicher Räuber noch am Tatort verhaftet

Einer raschen Alarmierung und dem zügigen Einschreiten der Wiener Polizei ist es zu verdanken, dass ein mutmaßlicher Räuber am Donnerstag kurz nach der Tat auf offener Straße festgenommen werden konnte.

Nach Angaben der Polizei betrat der Mann ein Geschäft im Bereich der Mariahilfer Straße und forderte von den Angestellten Bargeld.

Nach Angaben der Polizei betrat der Mann ein Geschäft im Bereich der Mariahilfer Straße und forderte von den Angestellten Bargeld.

Ein 32-jähriger slowakischer Staatsangehöriger steht im Verdacht, am 7. Oktober 2026 in einem Geschäft nahe der stark frequentierten Mariahilfer Straße Bargeld erbeutet zu haben. Laut Ermittlungsstand hatte der Mann das Personal verbal bedroht und so die Herausgabe der Beute erzwungen. Dank des raschen Einschreitens der Polizei konnte der Tatverdächtige nur kurze Zeit später noch in unmittelbarer Nähe des Tatorts festgenommen werden.

Bedrohte die Angestellten, flüchtete mit Bargeld

Nach Angaben der Polizei betrat der Mann ein Geschäft im Bereich der Mariahilfer Straße und bedrohte die anwesenden Angestellten verbal. Nachdem die Angestellten ihm Bargeld ausgehändigt hatten, flüchtete der Mann aus dem Lokal. Die umgehend alarmierte Polizei leitete sofort eine Fahndung ein. Beamte des Stadtpolizeikommandos Josefstadt entdeckten den 32-Jährigen kurz darauf noch auf der Mariahilfer Straße und nahmen ihn vorläufig fest.

32-Jähriger zeigt sich teilweise geständig

Das geraubte Bargeld konnte bei dem Verdächtigen sichergestellt werden. Das Landeskriminalamt Wien (Ermittlungsbereich Raub) hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Bei der Vernehmung zeigte sich der Festgenommene teilweise geständig. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde er in eine Justizanstalt eingeliefert.