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auf dem bild von 5min.at sieht man den hyblerpark in wien.
Die Tat ereignete sich am Mittwoch im Hyblerpark im 11. Bezirk.
Wien, 11. Bezirk
09/10/2026
Per Polizeinotruf

Messerattacke im Hyblerpark: 17-Jähriger stellt sich nach Bluttat selbst

Nach einer schweren Messerattacke auf einen 15-Jährigen im Simmeringer Hyblerpark hat sich der mutmaßliche Täter der Polizei gestellt.

von Julia Resl Das Foto auf 5 Minuten zeigt die Redakteurin Julia Resl.
1 Minute Lesezeit(170 Wörter)
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Das Opfer war am 7. Oktober 2026 bei dem Angriff in dem Park in Wien-Simmering im Beinbereich schwer verletzt worden und musste nach der Notversorgung vor Ort per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Der Vorfall löste umgehend einen Großeinsatz aus. Die Polizei leitete eine Sofortfahndung nach zwei flüchtigen Verdächtigen ein, die zunächst jedoch ohne Erfolg blieb.

Anruf beim Polizeinotruf brachte die Wende

Ermittlungen wegen des Verdachts der absichtlich schweren Körperverletzung wurden eingeleitet. Die Wende im Fall brachte ein Anruf beim Polizeinotruf: Ein 17-jähriger syrischer Staatsbürger meldete sich selbst bei den Behörden und legte ein Geständnis ab. Beamte des Stadtpolizeikommandos Favoriten nahmen den Jugendlichen daraufhin über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien fest und brachten ihn in eine Justizanstalt.

Motiv noch unklar

Die Hintergründe und das genaue Motiv der Tat sind derzeit noch völlig unklar. Die weiteren Ermittlungen zu dem Vorfall und dem zweiten Tatverdächtigen werden vom Kriminalreferat Simmering geführt.

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