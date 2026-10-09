Samstag: Mehrere Demos und Verkehrsbehinderungen in der Innenstadt erwartet

Am morgigen Tag steht der Wiener Innenstadt ein arbeitsreicher Demonstrationstag bevor. Der Landespolizeidirektion Wien wurden für den morgigen Tag mehrere Versammlungen im innerstädtischen Bereich angezeigt.

Die Behörden in Wien stellen sich am 10. Oktober 2026 auf spürbare Einschränkungen im Straßen- und Öffentlichen Verkehr ein und bereiten einen umfassenden Polizeieinsatz vor. Die laut Versammlungsanzeige größte Kundgebung startet am Karlsplatz und führt über die Lothringerstraße sowie den Schwarzenbergplatz auf die Ringstraße, wo der Tross gegen die Fahrtrichtung zieht. Über die Wollzeile und Rotenturmstraße marschieren die Teilnehmer schließlich bis zum Endpunkt am Stephansplatz.

Sperren für Autofahrer und Einschränkungen bei den Öffis

Autofahrer müssen im gesamten Innenstadtbereich mit Umleitungen sowie temporären Straßensperren rechnen. Die Polizei rät dazu, das Zentrum nach Möglichkeit zu umfahren oder mehr Zeit für die Anreise einzuplanen. Auch Fahrgäste der Wiener Linien bleiben nicht unberührt: Auf zahlreichen Bus- und Straßenbahnlinien, die den Ring und die angrenzenden Straßenzüge kreuzen, ist mit Verzögerungen, Kurzführungen oder vorübergehenden Intervallverlängerungen zu rechnen.

Aufgebot von Zivil- und Polizeikräften

Um einen friedlichen Ablauf zu gewährleisten und die öffentliche Ordnung sowie Sicherheit aufrechterhalten zu können, wird die Wiener Polizei morgen mit einer erhöhten Anzahl an Einsatzkräften vor Ort sein. Dabei kommen sowohl uniformierte Polizisten als auch zivile Einsatzkräfte im gesamten Versammlungsgebiet zum Einsatz.