Zwei Promille Alkohol: Aggressiver Mann schlägt Polizist mit Faust ins Gesicht

Beamte des Stadtpolizeikommandos wurden zu einem Wohnhaus gerufen, weil sich ein Mann vor der Tür seiner ehemaligen Partnerin aufhielt. Was als Klärung eines Beziehungsstreits begann, endete mit zwei verletzten Beamten.

Ein Polizeieinsatz in Wien-Fünfhaus ist am Donnerstagabend, dem 8. Oktober 2026, völlig eskaliert: Schon bei der ersten Kontaktaufnahme verhielt sich der 35-jährige Österreicher gegenüber den Beamtinnen und Beamten extrem aggressiv. Zwar stellten die Einsatzkräfte rasch fest, dass es bis zu diesem Zeitpunkt zu keinen strafrechtlich relevanten Handlungen gekommen war, doch der Mann ließ sich nicht beruhigen. Trotz mehrmaliger Deeskalationsversuche versetzte er einem Polizisten unvermittelt einen Faustschlag ins Gesicht.

Angreifer festgenommen: Danach rastet er völlig aus

Daraufhin überwältigten die Beamten den Angreifer und nahmen ihn vorläufig fest. Doch auch auf der Inspektion beruhigte sich die Lage nicht: Im Arrestbereich leistete der 35-Jährige erneut heftigen Widerstand und verletzte einen weiteren Polizisten mit einem gezielten Fußtritt. Ein anschließender Alkotest ergab einen Wert von rund zwei Promille. Der Tatverdächtige befindet sich derzeit in Polizeigewahrsam und muss mit mehreren Strafanzeigen, unter anderem wegen schweren Gemeinschaftspostens und Widerstands gegen die Staatsgewalt, rechnen.