Lukas und Peter Resetarits erhalten Goldenes Ehrenzeichen

Die beiden Brüder prägten über Jahrzehnte hinweg das kulturelle und mediale Leben in Wien maßgeblich mit. „Lukas Resetarits und Peter Resetarits haben auf sehr unterschiedlichen Wegen ein gemeinsames Ziel verfolgt: Sie haben die Öffentlichkeit mitgestaltet und dabei stets auf Qualität, Haltung und gesellschaftliche Verantwortung gesetzt“, betonte Bürgermeister Ludwig. „Der eine auf der Bühne und vor der Kamera, der andere im journalistischen Einsatz für die Anliegen der Menschen – beide haben das öffentliche Leben in Österreich nachhaltig geprägt.“

Bürgermeister Ludwig ehrte Lukas und Peter Resetarits mit dem Goldenen Ehrenzeichen

Ludwig würdigte Lukas Resetarits als Künstler, der über Jahrzehnte hinweg Kabarett, Schauspiel und gesellschaftspolitische Einmischung auf besondere Weise verbunden habe. „Lukas Resetarits hat mit Schärfe, Witz und sprachlicher Präzision Generationen von Zuschauerinnen und Zuschauern erreicht“, so der Bürgermeister. „Sein künstlerisches Wirken war immer auch Ausdruck kritischer Zeitgenossenschaft und einer tiefen Verbundenheit mit Wien.“ Peter Resetarits bezeichnete der Bürgermeister als einen Journalisten und Moderator, der den Anliegen der Bürgerinnen und Bürger in den Medien Gehör verschafft habe. „Peter Resetarits hat journalistische Genauigkeit, juristische Kompetenz und hohe Sensibilität für soziale Fragen miteinander verbunden“, sagte Ludwig. „Er hat Menschen mit ihren Sorgen und Rechten ernst genommen und damit einen wichtigen Beitrag zur demokratischen Kultur geleistet.“ An der Ehrung nahmen zahlreiche amtierende und ehemalige Vertreter*innen aus Gemeinderat, Nationalrat und Stadtregierung, alle drei amtierenden Volksanwälte, Persönlichkeiten aus Politik und Gesellschaft sowie Freunde und Familie teil. Die Laudationes hielten Fritz Schindlecker für Lukas Resetarits und Alexander Wrabetz für Peter Resetarits.

©Stadt Wien/Christian Jobst ©Stadt Wien/Christian Jobst

Zur Person Lukas Resetarits

Lukas Resetarits wurde 1947 in Stinatz geboren und kam 1951 mit seiner Familie nach Wien. Ab den 1970er-Jahren war er unter anderem bei den „Schmetterlingen“ und der Kabarettgruppe KEIF tätig; 1977 folgte sein erstes Soloprogramm, dem bis 2025 insgesamt 30 Programme folgten. Große Popularität erlangte er auch als Schauspieler, etwa als Major Kottan, in „Kaisermühlen-Blues“, „Tatort“ oder „Schnell ermittelt“. Peter Resetarits

Peter Resetarits wurde 1960 in Wien geboren und studierte Rechtswissenschaften. Noch während des Studiums begann er beim ORF, später prägte er Formate wie „Am Schauplatz“, „Am Schauplatz Gericht“, „Spurlos“, „Tat-Sachen“, „Ein Fall für Resetarits“ und „Bürgeranwalt“, das vielfach auch konkrete Lösungen für Betroffene bewirkte. Bis zu seiner Pensionierung im Februar 2025 war er stellvertretender Leiter der ORF-Hauptabteilung „Magazine und Servicesendungen“ und moderiert weiterhin „Am Schauplatz Gericht“ und „Bürgeranwalt“.





