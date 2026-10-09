Ein Jahr Wiener Aufruf: Initiative fordert neue Drogenpolitik

Am 10. Oktober 2026 jährt sich die Einbringung des „Wiener Aufruf 2.0“ zum ersten Mal. Die parlamentarische Bürgerinitiative mit der Nummer 26/BI setzt sich für eine grundlegende Weiterentwicklung der österreichischen Drogenpolitik ein. Im Mittelpunkt stehen ein stärker gesundheitsorientierter Umgang mit Suchtmitteln, die Wahrung der Menschenrechte sowie die Abkehr von einer überwiegend strafrechtlichen Betrachtung des Drogenkonsums.Pünktlich zum Welttag der psychischen Gesundheit rücken die Initiatoren ihre Forderungen erneut in den Mittelpunkt der politischen Diskussion.

Gesundheitsministerium befürwortet sachliche Diskussion

Besondere Aufmerksamkeit erhält die Stellungnahme des österreichischen Gesundheitsministeriums. Darin signalisiert das Ministerium grundsätzlich Offenheit für eine Weiterentwicklung des bestehenden Suchtmittelgesetzes nach dem Prinzip „Helfen statt Strafen“. Auch eine mögliche regulierte Abgabe von Suchtmitteln soll nach Ansicht des Ministeriums nicht von vornherein aus der politischen Diskussion ausgeschlossen werden. „Eine offene sachliche Diskussion ist zu befürworten“, heißt es in der Stellungnahme. Damit spricht sich das Ministerium zwar nicht ausdrücklich für eine Legalisierung oder ein konkretes Abgabemodell aus, zeigt sich jedoch bereit, unterschiedliche Ansätze einer zukünftigen Drogenpolitik fachlich zu diskutieren.

Initiative fordert Expertenkommission

Für die Unterstützer des Wiener Aufrufs ist diese Haltung ein wichtiger Ansatzpunkt, um die Diskussion auf parlamentarischer Ebene voranzubringen. Erstunterzeichner Mag. Christoph Fasching fordert deshalb einen strukturierten Dialog zwischen Politik, Wissenschaft und Fachleuten aus unterschiedlichen Bereichen. „Darauf sollte nun ein strukturierter fachlicher Dialog aufbauen. Wir regen die Behandlung im Gesundheitsausschuss und eine interdisziplinäre Expert an“, erklärt Fasching. Die Initiative erhofft sich von einer stärkeren Entkriminalisierung nicht nur Verbesserungen im Gesundheitsbereich, sondern auch eine Entlastung der Strafjustiz und der Polizei. Statt Konsumentinnen und Konsumenten vorrangig strafrechtlich zu verfolgen, sollen Prävention, Beratung, Suchthilfe und gesundheitliche Unterstützung stärker in den Vordergrund rücken.

Deutschland als Beispiel für einen neuen Umgang mit Cannabis

Dass eine Veränderung der gesetzlichen Rahmenbedingungen möglich ist, zeigt nach Ansicht der Initiative der Blick nach Deutschland. Dort trat 2024 eine teilweise Legalisierung von Cannabis in Kraft. Erwachsene ab 18 Jahren dürfen seither unter bestimmten gesetzlichen Voraussetzungen begrenzte Mengen Cannabis besitzen und für den Eigenbedarf privat anbauen. Auch nicht-gewerbliche Anbauvereinigungen wurden unter strengen Auflagen ermöglicht. Die deutschen Regelungen stellen allerdings keine vollständige Freigabe des Cannabismarktes dar. Der kommerzielle Verkauf bleibt grundsätzlich untersagt, und für Besitz, Anbau sowie Weitergabe gelten gesetzliche Beschränkungen. Für Österreich könnte die Entwicklung im Nachbarland dennoch eine Grundlage bieten, um unterschiedliche Modelle einer regulierten Drogenpolitik und deren Auswirkungen zu untersuchen.

Zwischen Gesundheitsschutz und Strafrecht

Die Diskussion über eine Reform der Drogenpolitik berührt mehrere gesellschaftlich sensible Bereiche. Befürworter einer stärkeren Entkriminalisierung argumentieren, dass strafrechtliche Sanktionen Konsumenten stigmatisieren und den Zugang zu Beratung oder medizinischer Hilfe erschweren können. Eine stärker gesundheitsorientierte Politik könnte dagegen ermöglichen, problematischen Konsum früher zu erkennen und Betroffene gezielter zu unterstützen. Gleichzeitig müssen bei möglichen Reformen Fragen des Jugend- und Gesundheitsschutzes, der Suchtprävention sowie der Kontrolle von Produktion und Abgabe berücksichtigt werden. Eine regulierte Abgabe und eine Entkriminalisierung sind dabei unterschiedliche politische Ansätze. Während die Entkriminalisierung vor allem den strafrechtlichen Umgang mit Konsumenten betrifft, würde eine regulierte Abgabe zusätzliche gesetzliche Vorgaben für den Zugang zu bestimmten Substanzen erfordern. Welche Maßnahmen für Österreich sinnvoll und umsetzbar wären, soll nach dem Wunsch der Bürgerinitiative in einem wissenschaftlich begleiteten Prozess geklärt werden.

Bürgerinitiative weiterhin im Parlament anhängig

Eine parlamentarische Entscheidung über die Forderungen des Wiener Aufrufs 2.0 steht bislang aus. Die Bürgerinitiative 26/BI befindet sich weiterhin im Ausschuss für Petitionen und Bürgerinitiativen des Nationalrats. Zuletzt wurde ihre Behandlung am 25. Juni 2026 vertagt. Die Initiatoren wünschen sich nun, dass sich auch der Gesundheitsausschuss mit den vorgeschlagenen Reformen beschäftigt. Dadurch könnten gesundheitspolitische, rechtliche und gesellschaftliche Aspekte umfassender untersucht werden. Bürgerinnen und Bürger können die Initiative weiterhin über die Website des österreichischen Parlaments elektronisch unterstützen oder eine Stellungnahme abgeben. Dies ist barrierefrei und auf Wunsch auch anonym möglich.