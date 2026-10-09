Bis zu 20 Grad: So wird das Wetter am Samstag in Wien

Der Samstag, 10. Oktober, bringt in Wien überwiegend bewölktes, aber trockenes Herbstwetter. Bei Temperaturen von bis zu 20 Grad bleibt es vergleichsweise mild.

In den frühen Morgenstunden liegen die Temperaturen bei rund 11 Grad. Im Laufe des Tages klettert das Thermometer auf angenehme 20 Grad.

In den frühen Morgenstunden liegen die Temperaturen bei rund 11 Grad. Im Laufe des Tages klettert das Thermometer auf angenehme 20 Grad.

Am Samstag zeigt sich das Wetter in der Bundeshauptstadt von seiner eher grauen Seite. Während am Morgen noch einige Sonnenstrahlen durch die Wolkendecke blitzen können, nimmt die Bewölkung im Tagesverlauf deutlich zu. Regen ist allerdings kaum zu erwarten.

Milde Temperaturen in Wien

Der Wind weht nur schwach aus westlichen Richtungen. In den frühen Morgenstunden liegen die Temperaturen bei rund 11 Grad. Im Laufe des Tages klettert das Thermometer auf angenehme 20 Grad. Damit steht den Wienerinnen und Wienern trotz vieler Wolken ein milder Herbstsamstag bevor