SK Rapid trauert um langjährigen Freund: „Ruhe in Frieden, lieber Kiwi!“

Für das Team vom Hütteldorf war Robert "Kiwi" Wenk nicht nur ein verlässlicher Allrounder - er war fester Bestandteil der Rapid-Familie.

Für das Team vom Hütteldorf war Robert "Kiwi" Wenk nicht nur ein verlässlicher Allrounder - er war fester Bestandteil der Rapid-Familie.

Ein langjähriger Wegbegleiter des SK Rapid ist verstorben. Das teilt der Verein am Freitag mit. Seit der Eröffnung des Allianz Stadions im Jahr 2016 war Robert Wenk, allen als „Kiwi“ bekannt, eng mit den Grün-Weißen verbunden. Als Hauptverantwortlicher für das gesamte Branding im Stadion, im Körner Trainingszentrum powered by VARTA sowie bei zahlreichen Club-Events prägte er das Erscheinungsbild des Vereins maßgeblich. Ob Werbertafel, Banner oder Event-Setup: Jede Montage trug seine Handschrift.

Fester Bestandteil der Rapid-Familie

Für das Team von Hütteldorf war er dabei weit mehr als nur ein externer Dienstleister. Durch seine enorme Verlässlichkeit, seine hilfsbereite Natur sowie seine stets freundliche und humorvolle Art wurde Robert Wenk in den vergangenen zehn Jahren zu einem hochgeschätzten Kollegen und einem festen Bestandteil der Rapid-Familie. „Unser tiefes Mitgefühl gilt seiner Familie, seinen Angehörigen und allen Menschen, die ihm nahestanden“, schreibt der Verein abschließend. „Ruhe in Frieden, lieber „Kiwi“!