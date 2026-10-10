„Kuscheltier-Krankenhaus“ soll Kindern Angst vorm Arzt nehmen

Beim „Kuscheltier-Krankenhaus“ in Wien-Favoriten wurden Plüschtiere geröntgt, verbunden und zahnärztlich versorgt. Eine einfühlsame Aktion, die Kindern die Scheu vor Spritzen und Untersuchungen nimmt.

Um Kindern die Scheu vor medizinischen Untersuchungen zu nehmen, öffnete am Freitag das „Kuscheltier-Krankenhaus“ in Wien-Favoriten seine Türen. Fremde Umgebungen und Spritzen lösen bei vielen jungen Patientinnen und Patienten Ängste aus. Bei der Aktion konnten sie die typischen Abläufe einer Ambulanz spielerisch nachvollziehen, mit dem Lieblingskuscheltier in der Hauptrolle.

Ärzte „verarzten“ mitgebrachte Kuscheltiere

Mit ihren liebsten Stofftieren im Gepäck besuchten zahlreiche Kinder das ÖGK-Gesundheitszentrum Favoriten. Wie der ORF Wien berichtet, wurden die flauschigen Begleiter vom Medizinteam dort behutsam untersucht und „verarztet“ – exakt so wie echte Patientinnen und Patienten im Alltag. Es entstanden berührende Momente, die eindrucksvoll zeigten, wie einfach sich Kindern die Angst vor dem nächsten Arzt- oder Krankenhausbesuch nehmen lässt.

Kuscheltiere durchlaufen mehrere Stationen

Gemeinsam mit ihren Stofftieren absolvierten die Kinder verschiedene Stationen: Nach dem Wiegen und Vermessen ging es weiter in die „Radiologie“, wo ein Kopierer als Röntgengerät zum Einsatz kam. In der Praxis untersuchte der Arzt die flauschigen Patienten schließlich ganz genau – und die Kleinen durften selbst als Nachwuchsmediziner mitanpacken.

Von Klinik-Clowns begleitet

Anschließend wurden gebrochene Kuscheltier-Gliedmaßen fachgerecht verbunden und kleine Wunden mit Pflastern versorgt. Begleitet wurde das von von den Klinik-Clowns, die für viel Gelächter sorgten. Beim anschließenden Stop beim Zahnarzt erfuhren die Kinder spielerisch, wie eine Gebissuntersuchung abläuft und worauf es beim richtigen Zähneputzen ankommt.