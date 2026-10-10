103 km/h zu schnell: Wiener Polizei stoppt Raser auf der A23

Ein Raser ging am Freitagabend der Polizei auf der Südost Tangente (A23) in Wien ins Netz. Der 39-Jährige bretterte mit 193 km/h durch eine 80er-Zone.

Polizisten der Landesverkehrsabteilung Wien wurden am Freitagabend auf der Südost Tangente (A23) in Fahrtrichtung Süden auf ein Fahrzeug aufmerksam, dessen Lenker das Tempo erheblich überschritt. Bei der anschließenden Nachfahrt zeigte der geeichte Tachometer des Streifenwagens 193 km/h an. In dem Streckenabschnitt galt jedoch ein Tempolimit von 80 km/h.

Führerschein und Auto weg

„Abzüglich der Messtoleranz wurde die die zulässige Geschwindigkeit somit um 103 km/h überschritten“, heißt es vonseiten der Landespolizeidirektion Wien. Die Beamten griffen umgehend durch: Dem 39-jährigen Österreicher wurde der Führerschein vorläufig entzogen. Weiters beschlagnahmte die Polizei den Wagen vorläufig und nahm die Schlüssel an sich. Der Raser wurde angezeigt.