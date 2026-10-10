Mann in Wien mit Messer bedroht – und das wegen 40 Cent

Gerade einmal 40 Cent soll ein 32-Jähriger am Wiener Praterstern geraubt haben. Kurz darauf soll er sein Opfer mit einem Messer bedroht haben. Die Polizei schritt ein und nahm den Mann fest.

Ein mutmaßlicher Raub um gerade einmal 40 Cent beschäftigte am Freitagabend die Wiener Polizei. Gegen 22.20 Uhr wurde eine Polizeistreife am Praterstern auf eine Auseinandersetzung aufmerksam gemacht. Ein Zeuge hatte gemeldet, dass ein Messer im Spiel sei. Als die Beamten eintrafen, sahen sie, wie ein Mann einen anderen mit einem Messer bedrohte. Das Opfer schrie laut, woraufhin die Polizisten eingriffen und die Situation unter Kontrolle brachten.

Tatverdächtiger hatte fast drei Promille

Bei der Klärung des Vorfalls stellte sich laut Polizei heraus, dass ein 32-jähriger Slowake dem 24-jährigen Mann zuvor Bargeld in Höhe von 40 Cent geraubt haben soll. Der mutmaßliche Täter war stark alkoholisiert: Ein Test ergab beinahe drei Promille. Die Polizei stellte das Messer sowie das Geld sicher und nahm den 32-Jährigen vorläufig fest. Die weiteren Ermittlungen übernahm das Landeskriminalamt Wien.

Auch 24-Jähriger wurde festgenommen

Im Zuge des Einsatzes stellte sich außerdem heraus, dass gegen den 24-jährigen Slowaken ein fremdenrechtlicher Festnahmeauftrag vorlag. Deshalb wurde auch er festgenommen und in ein Polizeianhaltezentrum gebracht. Die Ermittlungen zum Vorfall am Praterstern laufen weiter.