35-Jährige tot: Partner war Zeuge – entpuppt sich als mutmaßlicher Mörder

Nur wenige Stunden nach dem gewaltsamen Tod einer 35-jährigen Frau in Wien-Landstraße meldet das Landeskriminalamt Wien einen raschen Ermittlungserfolg.

Wie 5 Minuten am Freitag berichtete, wurde 35-jährige Frau wurde in der Nacht auf den 9. Oktober 2026 leblos im Stiegenhaus einer Wohnhausanlage in Wien-Landstraße gefunden. Wegen sichtbarer Verletzungen ermittelte das Landeskriminalamt – und kam auch rasch zu einem Erfolg mit tragischem Ausgang: Der 40-jährige Lebensgefährte des Opfers wurde wegen dringenden Tatverdachts festgenommen.

Mutmaßlicher Täter war bereits während Reanimationsmaßnahmen vor Ort

Der rumänische Staatsangehörige war bereits während der Reanimationsmaßnahmen als Zeuge vor Ort und fiel den eingesetzten Beamten durch sein verdächtiges Verhalten auf. Bei der anschließenden Vernehmung verdichteten sich die Hinweise: Der 40-Jährige steht im dringenden Verdacht, die Frau im Verlauf eines Beziehungsstreits durch schwere, stumpfe Gewalt getötet zu haben.

Getötete 35-Jährige lebte seit Sommer mit dem Verdächtigen zusammen

Das Opfer hatte seit dem Sommer in der Wohnung des Verdächtigen gelebt. Der Mann war der Polizei bislang nicht bekannt und wies keine Vorstrafen auf. Ein endgültiges Ergebnis der gerichtsmedizinischen Untersuchung steht derzeit noch aus. Die Ermittlungen der Gruppe Baumgartner zur vollständigen Klärung des Tathergangs laufen auf Hochtouren.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 10.10.2026 um 11:23 Uhr aktualisiert