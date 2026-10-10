Streit nach Veranstaltung eskaliert: Polizisten verletzt und Angriff auf Dienstwaffe

Ein Sicherheitseinsatz nach einer Veranstaltung in Wien ist heute Nacht völlig aus dem Ruder gelaufen: Zwei 20-jährigen Österreichern drohen nun schwere strafrechtliche Konsequenzen.

Die Beamten der Wiener Bereitschaftseinheit waren in der Nacht auf den 10. Oktober 2026 eigentlich für die Absicherung des Personenabstroms im Einsatz, als sie auf eine lautstarke Auseinandersetzung aufmerksam wurden. Die zwei jungen Männer gerieten dort mit Mitarbeitern eines privaten Sicherheitsdienstes aneinander und weigerten sich vehement, das Veranstaltungsgelände zu verlassen.

Aggression gegen Polizisten und Festnahme

Als die eingetroffenen Polizisten versuchten, die geladene Stimmung zu deeskalieren, richtete sich die Aggression der beiden Männer umgehend gegen die Einsatzkräfte. Trotz mehrfacher Abmahnungen beruhigte sich einer der 20-Jährigen nicht, woraufhin die Beamten ihn nach dem Verwaltungsstrafgesetz vorläufig festnahmen.

Schlag bei Ausweiskontrolle und Versuch, Waffe zu entreißen

Die Situation eskalierte weiter, als die Polizei die Identität seines ebenfalls 20-jährigen Begleiters feststellen wollte. Dieser versetzte einem Polizisten unvermittelt einen Schlag. Die Beamten schritten sofort ein und nahmen auch ihn wegen des Verdachts des versuchten Widerstands gegen die Staatsgewalt fest. Dabei leistete der Mann erbitterten Widerstand: Er verletzte zwei Polizisten und versuchte im Handgemenge sogar, einem Beamten die Dienstwaffe aus dem Holster zu entreißen. Dies konnten die Einsatzkräfte im letzten Moment noch verhindern.