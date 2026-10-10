Anastacia am Montag in der Stadthalle Wien

Geboten wird am Montag, den 12. Oktober 2026, eine Zeitreise durch die Pop-Geschichte: von den Megahits „I‘m Outta Love“ und „Left Outside Alone“ (Nummer-1-Hit 2004) bis hin zu den Cover-Highlights des Albums „Our Songs“ – inklusive Krachern wie „Sweet Child o‘ Mine“ (Guns N‘ Roses) und „Best Days“ (Die Toten Hosen): Die mittlerweile 58-jährige Pop-Ikone Anastacia zeigt, wie viel Feuer sie in ihrer jahrzehntelangen Karriere immer noch hat.

Alles begann im Jahr 2000

Im Sommer 2000 kletterte Anastacia mit ihrem Debütalbum „Not That Kind“ bis auf Platz 3 der Austria Top 40 und verbrachte beeindruckende 81 Wochen in der Hitparade. Mittlerweile um 225 renommierte Pop-Preise reicher, bringt sie das Kultalbum nun live in die Wiener Stadthalle. Mit der Hit-Show „#NTK26“ verspricht die Sängerin am Montag eine mitreißende Jubiläumsparty.

Über Anastacia

Die US-amerikanische Pop-Rock-Sängerin hat weltweit über 50 Millionen Tonträger verkauft und ist für ihre extrem markante und kraftvolle Stimme bekannt. Sie stammt auch aus einer Künstlerfamilie: Das Talent wurde ihr in die quasi Wiege gelegt. Ihr Vater Robert Newkirk war Sänger, ihre Mutter Diane Hurley Schauspielerin am Broadway.