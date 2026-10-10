„Wiener Wiesn“-Besucher (20) verletzt drei Polizeibeamte

Bei der "Wiener Wiesn" musste in der Nacht auf Samstag die Polizei bei einer Auseinandersetzung einschreiten. Zwei Besucher weigerten sich, das Festgelände zu verlassen.

Zunächst lieferten sich zwei 20-Jährige auf der Kaiserwiese in Wien ein heftiges Wortgefecht mit Mitarbeitern des Sicherheitsdienstes. Die beiden Männer wollten das Festgelände partout nicht verlassen, somit wurde die Polizei nachgefordert.

Mann griff zur Dienstwaffe

Daraufhin wurden die Männer noch aggressiver. Bei der Identitätskontrolle versetzte einer der beiden plötzlich einem Polizisten einen Schlag, darauf folgte die Festnahme der beiden Männer. Der 20-Jährige war weiterhin gewalttätig, und verletzte noch zwei Beamte. Er versuchte zudem einem Polizisten, die Dienstwaffe zu entreißen, was ihm jedoch misslang. Nun wird wegen Verdacht auf Wiederstand gegen die Staatsgewalt ermittelt.