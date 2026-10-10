Wetter-Prognose: Wolkiger Sonntag in Wien

Am Sonntag halten sich die Wolken in der Bundeshauptstadt, auch Regen ist nicht unmöglich. Die Tageshöchstwerte betragen etwa 17 Grad.

Am 11. Oktober scheint meist die Sonne, auch wenn im Tagesverlauf einige Quellwolken über die Stadt ziehen. Ein kurzer Schauer ist zwar nicht auszuschließen, meist bleibt es aber trocken. Der Wind weht mäßig bis lebhaft aus West. Am Morgen hat es 10 Grad, im Laufe des Tages kann das Thermometer auf bis zu 17 Grad klettern.