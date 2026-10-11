Beiß-Attacke am Praterstern: Frau (20) verletzt Begleiter und Polizisten

Zu einer Auseinandersetzung kam es am Samstagabend, dem 10. Oktober 2026, gegen 18.45 Uhr im Wiener Bahnhof Praterstern. Sicherheitsdienstmitarbeiter der Wiener Linien wurden am Bahnsteig der U1-Station auf ein heftig streitendes Paar aufmerksam. Sie begaben sich zu den beiden und begleiteten sie Richtung Ausgang, als die Situation plötzlich völlig eskalierte. Plötzlich soll sich die Frau am Bein ihres Begleiters festgeklammert und diesen gebissen haben, wodurch der Mann eine blutende Wunde erlitt. Als die Sicherheitskräfte der Wiener Linien sofort eingriffen, attackierte die Frau eine Mitarbeiterin: Sie soll der Frau den Arm verdreht haben, wodurch diese an der Schulter verletzt wurde.

Begleiter flüchtete vor der Polizei

Die Mitarbeiter der Wiener Linien wählten umgehend den Notruf. Als der verletzte Begleiter dies mitbekam, ergriff er die Flucht – mit der Begründung, „mit der Polizei nichts zu tun haben zu wollen“. Die alarmierten Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Praterstern trafen rasch an der Einsatzstelle ein. Doch auch gegenüber den Polizisten zeigte sich die augenscheinlich durch Suchtgift und/oder Alkohol beeinträchtigte Frau, eine 20-jährige slowakische Staatsangehörige, äußerst aggressiv.

Mehrere Beiß-Versuche bei Festnahme

Die Beamten sprachen schließlich die Festnahme aus. Wie die Polizei berichtet, versuchte die 20-Jährige im Zuge der Festnahme, „einen Polizisten ins Knie zu beißen“. Kurz vor ihrer Überstellung in den Arrest setzte sie noch eins drauf und „biss einen weiteren Polizisten in die Wade“. Bei der Durchsuchung der Festgenommenen konnte Cannabisharz sichergestellt werden. Die Slowakin befindet sich derzeit weiterhin in polizeilichem Gewahrsam.