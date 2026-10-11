WEGA-Einsatz in Floridsdorf: 27-Jähriger feuert Schüsse von Balkon ab

Ein mutmaßlicher Schusswechsel entpuppte sich am Wochenende in Wien-Floridsdorf als gefährlicher Leichtsinn mit Folgen: Ein 27-jähriger Mann hat von seinem Balkon aus mehrere Schüsse abgefeuert.

Ein Anrainer war am gestrigen 10. Oktober 2026 durch ein lautknallendes Geräusch in Wien-Floridsdorf aufgeschreckt worden. Da er zunächst vermutete, jemand würde Pyrotechnik zünden, blickte er aus dem Fenster. Dabei beobachtete er einen Mann auf einem gegenüberliegenden Balkon, der offensichtlich eine Schusswaffe hielt und mehrere Schüsse abgab. Der Zeuge wählte umgehend den Polizeinotruf.

Großaufgebot stürmt Wohnhaus

Beamte der Polizeiinspektion Ziegelofenweg rückten rasch zur Einsatzörtlichkeit aus. Verstärkt wurden sie dabei durch weitere Kräfte des Stadtpolizeikommandos Floridsdorf, die Polizeidiensthundeeinheit sowie Spezialkräfte der WEGA. Noch während des Anfahrts verifizierten die Ermittler die genaue Wohnung und konnten den Tatverdächtigen telefonisch erreichen. Die Beamten forderten den Mann auf, seine Wohnung umgehend ohne Gegenwehr zu verlassen – dieser Aufforderung kam der Verdächtige schlussendlich nach.

Schreckschusspistole sichergestellt

Bei der anschließenden Durchsuchung der Räumlichkeiten stießen WEGA-Beamte auf eine Schreckschusspistole inklusive passender Munition. Die Waffe wurde von der Polizei vor Ort sichergestellt. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um den 27-jährigen österreichischen Mieter der Wohnung. Wie sich bei der Überprüfung herausstellte, besteht gegen den Mann bereits ein aufrechtes Waffenverbot. Er wurde auf freiem Fuß angezeigt.