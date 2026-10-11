Nach Observation: Seriendiebe auf frischer Tat erwischt

Beamte des Landeskriminalamts Wien (Ermittlungsbereich Suchtmittelkriminalität) nahmen am 8. Oktober 2026 einen 37-jährigen russischen Staatsangehörigen und seine 25-jährige österreichische Komplizin auf frischer Tat fest. Der 37-Jährige steht bereits seit Längerem im Visier der Ermittler, die wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Diebstahls gegen ihn ermitteln.

Umfangreiches Diebesgut bei Durchsuchungen entdeckt

Bei einer gezielten Observierung beobachteten die Beamten, wie der Mann zunächst eine Jacke aus einem Bekleidungsgeschäft stahl und anschließend im Bezirk Rudolfsheim-Fünfhaus zwei E-Scooter entwendete. Die 25-Jährige hielt während der Tathandlungen Schmiere. Im Anschluss an die Festnahme führten die Ermittler Hausdurchsuchungen durch und stießen dabei auf ein Lager mutmaßlich gestohlener Fahrzeuge sowie Werkzeug: Insgesamt stellten die Beamten drei E-Scooter, drei Fahrräder, ein E-Moped und professionelles Einbruchswerkzeug sicher.

Duo zeigt sich geständig

Ein Zuordnungserfolg gelang den Ermittlern bereits vor Ort: Einer der gefundenen E-Scooter konnte direkt einem Einbruchsdiebstahl zugeordnet werden, der sich am 2. Oktober 2026 ebenfalls in Rudolfsheim-Fünfhaus ereignet hatte. Die Herkunft der restlichen Zweiräder ist derzeit noch Gegenstand laufender Ermittlungen. Bei den anschließenden Einvernahmen zeigten sich beide Festgenommenen voll geständig. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde der 37-jährige Haupttäter in eine Justizanstalt eingeliefert. Seine 25-jährige Komplizin wurde auf freiem Fuß angezeigt.