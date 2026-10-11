Wiener Bezirk testet jetzt Wasserflaschen für Hunde-Urin

Über das Thema wird seit langem Diskutiert - wirklich passiert ist diesbezüglich in Österreich aber noch nicht viel. Das ändert sich ab Montag: Der 6. Wiener Gemeindebezirk stellt ab morgen Urin-Flascherl für Hunde zur Verfügung.

Wien-Neubau ist einer der am dichtesten bebauten Bezirke Wiens. Im 7. Bezirk teilen sich zudem rund 600 Hunde den Straßenraum. Dass alle Hunde auch irgendwo hin pinkeln müssen, ist klar. Was für die Vierbeiner ein natürliches Kommunikationsmittel ist, setzt den Stadtbäumen allerdings stark zu. Das Projekt „Schönes Gassi“ schafft Abhilfe: Neben den bekannten Hundekotbeuteln gibt es ab Montag im Bezirksamt kostenlos wiederverwendbare Wasserflaschen, mit denen das Geschäft der Hunde einfach wegspült werden kann.

Hunde-Urin ist gut wasserlöslich

Wie die Initiatorinnen gegenüber der APA erklärten, verätzt Hundeurin die Baumrinde und greift die Schutzschicht an. Dadurch können Pilze und Krankheitserreger leicht in den Stamm eindringen, was zu Fäulnis führt und im schlimmsten Fall die Standfestigkeit gefährdet. Da in Neubau in den letzten zehn Jahren rund 200 neue Bäume gepflanzt wurden, die für Schatten, Kühlung und ein besseres Mikroklima sorgen, gilt es das Grün besonders zu schützen. Aus diesem Grund wurde gemeinsam mit dem Grätzllabor Neubau das Projekt „Schönes Gassi“ ins Leben gerufen. Das Flascherl hat demnach einen Vorteil: Denn Hundeurin ist gut wasserlöslich.

In anderen Ländern bereits etabliert

Das Prinzip mit der Wasserflasche hat sich bereits in Ländern wie Spanien, Japan, Italien und der Schweiz bewährt: Hundehalterinnen und -halter spülen den frischen Urin direkt nach dem Geschäft mit etwas Leitungswasser weg. Das verdünnt Ammoniak sowie andere schädliche Stoffe effektiv und schützt die Umwelt. „Wir brauchen in Wien weder eine Stadt voller Hundeverbote noch eine, in der Hunde überall hinpinkeln dürfen. Was wir brauchen, sind Rücksichtnahme, Aufklärung und ausreichend geeignete Möglichkeiten für Hunde, sich zu lösen“, betont Hundetrainerin Conny Sporrer. Ein positiver Nebeneffekt: Neben dem Baumschutz sorgt die Aktion auch für deutlich weniger Geruchsbelästigung in den Gassen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 11.10.2026 um 10:34 Uhr aktualisiert