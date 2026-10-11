Strafregisterauszug: Neue Regeln für Sportvereine

Die Wiener SPÖ plant ab 2027 neue Kinderschutz-Vorgaben für den Vereinssport. Personen, die Betreuungsaufgaben bei Minderjährigen übernehmen, werden künftig zur regelmäßigen Vorlage eines Strafregisterauszugs verpflichtet.

Das Vorhaben dient in erster Linie dem Schutz von Kindern in Sportvereinen.

Das Vorhaben dient in erster Linie dem Schutz von Kindern in Sportvereinen.

Für mehr Sicherheit von Kindern und Jugendlichen im Sportverein verpflichtet die Stadt Wien Trainer und Betreuungspersonen ab 2027 zur regelmäßigen Vorlage eines Strafregisterauszugs. Zuerst hatte der „Kurier“ darüber berichtet. „Alle Personen, die im Verein mit Minderjährigen arbeiten, müssen zwingend einen aktuellen Strafregisterauszug sowie den erweiterten Strafregisterauszug ‚Kinder- und Jugendfürsorge‘ vorlegen.“ Das zitiert der „Kurier“ aus einem Positionspapier zu den Plänen. Vorgelegt werden müssen die Auszüge demnach außerdem „alle drei Jahre neu“.

In Feriencamps bereits gängige Praxis

Aus dem Büro von SPÖ-Sportstadtrat Peter Hacker heißt es dazu laut dem Bericht: Die Maßnahme sei eine sinnvolle Ergänzung: Sie ermögliche es, vorbestrafte oder mit einem Tätigkeitsverbot belegte Personen rechtzeitig zu identifizieren und von Minderjährigen fernzuhalten. In anderen Bereichen wie Feriencamps ist dies bereits gängige Praxis.

Startdatum voraussichtlich 1. Jänner 2027

SPÖ-Sportsprecherin Yvonne Rychly bestätigte die Pläne gegenüber dem „ORF“ und fasst den 1. Jänner 2027 als Startdatum ins Auge. Vorab gelte es jedoch, offene Umsetzungsfragen mit der Justizministerin zu klären, da auch auf Bundesebene ähnliche Vorhaben laufen. Unklar sei etwa, wer die Auszüge anfordert: Die Einzelpersonen, die Vereine oder die Verbände. Auch ist noch offen, wer für die Kosten aufkommt. Diese liegen bei mindestens 47 Euro, wobei ehrenamtlich Tätige von den Gebühren befreit sind.

Vorgesehene Pflicht wirft auch einige Fragen auf

Der Sportdachverband ASKÖ begrüßt das Vorhaben grundsätzlich, sieht jedoch Klärungsbedarf beim genauen Personenkreis. Laut ASKÖ-Generalsekretär Michael Maurer wirft die im Positionspapier vorgesehene Pflicht, die neben Trainerinnen und Funktionären auch alle weiteren Vereinsmitwirkenden umfasst, aber Fragen auf: Betrifft das dann auch Eltern, die bei Buffets aushelfen oder Fahrgemeinschaften bilden? Nach Schätzungen der ASKÖ wären rund 100.000 Personen betroffen. Bislang entscheiden Vereine selbstständig über solche Nachweise. Bei der ASKÖ selbst sind Vier-Jahres-Auszüge österreichweit allerdings schon jetzt Pflicht.