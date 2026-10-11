Drogenverkauf in Schutzzone Keplerplatz: Zwei Festnahmen

Ein gezielter Einsatz der Wiener Polizei im Bezirk Favoriten endete am Samstagnachmittag mit Handschellen für zwei mutmaßliche Dealer. In der stark überwachten Schutzzone Keplerplatz griff die spezialisierte Einsatzgruppe EGS zu.

Beamte der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) haben am gestrigen Nachmittag, dem 10. Oktober 2026, zwei mutmaßliche Drogenhändler am Keplerplatz in Wien-Favoriten festgenommen. Die Polizisten erwischten einen 24-jährigen Algerier und einen 45-jährigen Ägypter auf frischer Tat beim Verkauf von illegalen Substanzen.

Verdächtige wurden in Justizanstalt gebracht

Nach Angaben der Polizei hatten die Verdächtigen gerade fünf Säckchen Marihuana mit einem Gesamtgewicht von 5,3 Gramm sowie zwei Säckchen Kokain (1,9 Gramm) an Käufer übergeben. Bei der anschließenden Personendurchsuchung entdeckten die Einsatzkräfte ein weiteres Säckchen Kokain (1,4 Gramm) und stellten Bargeld in der Höhe von 70 Euro sicher. Gegen beide Männer wurde umgehend ein Betretungsverbot für die Schutzzone Keplerplatz verhängt. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurden die Tatverdächtigen in eine Justizanstalt eingeliefert.