Der neue Mädchen*Klub startet am 11. Oktober

Der 11. Oktober 2026 steht ganz im Zeichen des Internationalen Mädchentags. Weltweit soll an diesem Tag das Bewusstsein für die Lebensrealität von rund 1,1 Milliarden Mädchen und jungen Frauen (unter 18 Jahren) geschärft werden.

Auch lokal spielt das Thema eine große Rolle: In Wien machten die rund 190.000 Mädchen und jungen Frauen unter 20 Jahren im Jahr 2025 etwa 18 Prozent der weiblichen Bevölkerung aus. Damit Mädchen und junge Frauen in Wien leicht den Überblick über die zahlreichen Angebote behalten, wurde der Wiener Mädchen*Klub fest im Regierungsprogramm verankert. Er führt die verschiedenen Initiativen an einem zentralen Ort zusammen.

Hanel-Torsch: „Wien ist die Stadt der Mädchen!“

„Wien ist die Stadt der Mädchen! Darauf sind wir in Wien stolz und gleichzeitig ist es ein Auftrag weiterzutun und nicht nachzulassen. Es ist essenziell, dass allen Wiener Mädchen alle Türen offenstehen und Wege ermöglicht werden, um den eigenen Weg zu gehen. Als Stadt gehen wir hier mit gutem Beispiel voran. Mit dem Wiener Mädchen*Klub werden die speziellen Angebote jetzt nochmals ausgeweitet und greifbarer gemacht. Dabei sind jetzt die Meinungen der Wiener Mädchen gefragt. Deswegen heißt das Motto: teilnehmen – einbringen – gestalten! Damit das Wien der Zukunft auch weiterhin den Bedürfnissen unserer Mädchen gerecht wird“ so Frauen- und Mädchenstadträtin Elke Hanel-Torsch (SPÖ).

Inhalte selbst mitbestimmen und Vorschläge einbringen

Damit die Angebote des Wiener Mädchen*Klubs zielgruppengerecht gestaltet sind, haben Mädchen und junge Frauen ab dem 11.10.2026 die Möglichkeit, über diese Plattform die Inhalte und Angebote des Mädchen*Klubs online mitzubestimmen und ihre Anregungen und Vorschläge einzubringen. Das Frauenservice der Stadt Wien unterstützt Mädchen mit fortlaufenden Angeboten: Von Empowerment-Workshops zu Themen wie Rechten, Medien und Gewaltprävention über Events wie den Wiener Töchtertag und die „DiDays NextGen“ (Digitalisierung & KI) bis hin zu Infobroschüren wie „Mädchen im Netz“.

„Girls in Politics“

Dass Mädchen gesellschaftlich oft benachteiligt sind, hat strukturelle Gründe, die eine engagierte Frauenpolitik gezielt abbauen muss. Das Projekt „Girls in Politics“ macht politische Mitgestaltung für Mädchen direkt erlebbar: Getragen vom Bundesfrauenministerium, dem Österreichischen Städtebund und dem Gemeindebund ermöglicht die Initiative Mädchen, Politikerinnen an einem Tag bei ihrer Arbeit zu begleiten und Einblicke in den politischen Alltag zu gewinnen.