Sechs Einbrüche im Wiener Nordbahnviertel beschäftigen Polizei

Die Einbruchsserie im Nordbahnviertel setzte sich von Samstag auf Sonntag weiter fort. In den letzten Tagen wurden schon mehr als zehn Taten verzeichnet.

Allein in der Nacht von Samstag auf Sonntag brachen unbekannte Täter in insgesamt sechs Geschäftslokale ein. Der Modus Operandi ist immer derselbe: Die Diebe schlagen die Schaufenster der Lokale ein, und lassen leicht tragbare Gegenstände mitgehen. In den vergangenen Tagen wurde in der Gegend bereits mehrfach eingebrochen. In der Nacht auf Freitag verübten abermals unbekannte Täter vier Einbrüche.

Vermehrte Streifen als Abschreckung angekündigt

Bei den Tatverdächtigen dürfte es sich um eine Gruppe Jugendliche handeln, so die Polizei Wien gegenüber dem ORF. Das Landeskriminalamt ermittelt auf Hochtouren, und die Polizeipräsenz soll im Nordbahnviertel ebenfalls verstärkt werden.