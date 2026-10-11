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/ ©Canva Montage / Facebook / Mat Sinner
Das Bild auf 5min.at zeigt ein Foto von Edgar Patrick, Kerzen und Blumen.
Edgar Patrick hat seine Augen für immer geschlossen.
Wien
11/10/2026
Nachruf

Wiener Schlagzeuger Edgar Patrick ist tot

Der Schlagzeuger Edgar Patrick, bekannt durch seine Jahre bei der deutschen Hard-Rock-Band „Bonfire“, ist nicht mehr. Fans und Freunde würdigen den Wiener in den sozialen Medien.

von Felizian Krenn Felizian Krenn
1 Minute Lesezeit(116 Wörter)
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Der gebürtige Wiener Edgar Patrick Witzemann, meist nur bekannt unter seinen Vornamen Edgar Patrick, verstarb am Freitag, den 10. Oktober. Der Musiker besuchte in jungen Jahren das Konservatorium in Wien, und erhielt dort seine musikalische Ausbildung. Er spielte zunächst bei der österreichischen Band Powerhouse, bis es ihn dann nach Deutschland zog. Er spielte zunächst bei der Band Sinner, dessen Frontman vor kurzem einen Nachruf veröffentlichte.

Sprung nach ganz oben bei „Bonfire“

Den Höhepunkt seiner Karriere bildete zweifellos das Engagement bei der deutschen Hard-Rock-Band „Bonfire“, wo er von 1889 bis 1994 hinter dem Schlagzeug saß. Die Band würdigte ihn nun in einem Facebook-Posting, zahlreiche Menschen bekundeten ihr Beileid.

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