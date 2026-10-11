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Bild auf 5min.at zeigt Wien von oben mit Wolken
So könnte der Montag in der Bundeshauptstadt aussehen.
Wien
11/10/2026
Zum Wochenstart

Wien-Wetter: Sonne und Wolken wechseln sich ab

Zum Wochenstart sieht man am Wiener Himmel noch einige Wolken, aber die Sonne macht wohl den größten Teil des Tages aus. Die Höchsttemperaturen betragen um die 17 Grad.

von Felizian Krenn Felizian Krenn
1 Minute Lesezeit(60 Wörter)
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Zeitweise machen sich am Montag in Wien einige Wolkenfelder bemerkbar, der Sonnenschein überwiegt aber. Der Wind weht schwach, tagsüber mäßig von Westen bis Nordwesten her. In der Früh hat es noch neun Grad, im Laufe des Tages kann das Thermometer auch noch bis zu 17 Grad anzeigen, so die GeoSphere Austria.

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