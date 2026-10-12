Am Dienstag: Tausende sorgen für Staus in Wiener Innenstadt

Dienstagnachmittag, am 13. Oktober 2026, wird es in Wien rund um den Ring zu erheblichen Verkehrsbehinderungen wegen einer Demonstration kommen, wie der ÖAMTC nun erklärt.

Wegen der Demonstration „Für Frieden und Neutralität“ wird die Ringstraße voraussichtlich ab der Operngasse bzw. dem Schwarzenbergplatz gesperrt, so der ÖAMTC. Dementsprechend ist in einem großen Teil der Wiener Innenstadt mit erheblichen Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Die Demonstrierenden werden sich dazu ab etwa 13 Uhr am Universitätsring versammeln, man geht aktuell von tausenden Teilnehmern aus. Dort ist eine Standkundgebung mit zwei Bühnen für Vorträge vorgesehen. Die Veranstaltung soll dann gegen 18 Uhr enden.

Wo der ÖAMTC in Wien am Dienstag Staus vermutet

Der ÖAMTC vermutet Staus abschnittsweise auf der Ringstraße, rund um den Schwarzenberg- und Karlsplatz, bei der Zweierlinie in beiden Richtungen, bei der Linken Wienzeile, der Währinger Straße sowie auf den Zufahrten in die Innenstadt. Abschließend empfiehlt man noch, für Fahrten in die Innenstadt möglichst U-Bahnen zu nutzen oder großräumig über den Gürtel auszuweichen.