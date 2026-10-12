Monate an Mindestsicherung fehlen: Junge Wienerin kämpft um Geld

Große und viele Diskussionen gibt es aktuell rund um die Sozialhilfe in Österreich, die Koalition ringt hierbei auch um neue Regeln. Zahlreiche Institutionen zeigen sich alarmiert, darunter auch die Arbeiterkammer (AK). „Wer dauerhaft nicht arbeiten kann, braucht guten Schutz. Die Reform der Sozialhilfe muss eine verlässliche soziale Absicherung gewährleisten“, fordert etwa AK Sozial-Bereichsleiterin Ines Stilling. Anhand eines Falles zeigt man auf, wie wichtig Mindestsicherung bzw. Sozialhilfe ist.

Erinnerungsschreiben nicht erhalten?

Eine junge Wienerin hat aufgrund ihrer schweren gesundheitlichen Einschränkungen mittlerweile nämlich einen Grad der Behinderung von 100 Prozent. Davor lag dieser noch bei 60 Prozent. Eigentlich hätte sie ihre Mindestsicherung verlängern müssen, ein Erinnerungsschreiben habe sie eigenen Angaben zufolge aber nicht erhalten. Dadurch hat die Auszahlung der Leistung mit November 2025 geendet, draufgekommen ist die Familie erst im Jänner 2026. Sofort hat man einen neuen Antrag eingebracht, woraufhin ein Spießrutenlauf begonnen hat, so die AK.

Mindestsicherungs-Antrag wurde letztlich abgewiesen

Denn: „Während für die ursprüngliche Leistungsgewährung das bereits im Mai 2025 erstellte Protokoll des Bezirksgerichts betreffend Unterhalt der Eltern als ausreichende Grundlage akzeptiert worden war, wurde dieses im neuerlichen Verfahren plötzlich nicht mehr anerkannt. Der Antrag wurde letztlich abgewiesen“, wissen die Experten weiter. In einer ohnehin herausfordernden Lebenssituation bedeutete das für die junge Wienerin und ihre Eltern eine zusätzliche enorme Belastung. Erst als man mit der Sozialberatung Wien Kontakt aufgenommen hatte, kam wieder Bewegung in die Sache.

Mindestsicherungs-Verfahren für vier Monate aktuell noch anhängig

Die Familie hat daraufhin neuerlich das Bezirksgericht aufgesucht, inzwischen erhält sie seit Mai 2026 auch wieder Mindestsicherung. Offen bleibt jedoch die Zeit von Jänner bis April 2026. In dieser musste man eben ohne die dringend benötigte Unterstützung auskommen. Die Sozialberatung hat eine Beschwerde wegen Nichtgewährung der Leistungen für den Zeitraum eingebracht, das Verfahren ist noch anhängig, so die AK, die mit der Sozialberatung zusammenarbeitet.

„Nur einer von vielen Fällen…“

Und die AK Sozial-Bereichsleiterin Stilling erklärt außerdem: „Das ist nur einer von vielen Fällen, der zeigt, wie wichtig eine ausreichende Höhe der Leistung ist, aber auch, dass Dauerleistungen permanent zuerkannt werden. Das spart außerdem viel Arbeit in der Verwaltung.“ Die Experten fordern zudem, dass Bezieher dauerhaft in die Krankenversicherung einbezogen werden müssten und die Verpflichtung für Erwachsene, Unterhalt von den Eltern einzufordern, entfallen sollte. „Egal, welche Widrigkeiten das Leben bringt: Die Sozialhilfe muss der feste Boden unter den Füßen der Menschen sein“, so Stilling abschließend.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 12.10.2026 um 10:40 Uhr aktualisiert