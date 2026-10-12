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/ ©Fotomontage: Canva
Foto in Beitrag von 5min.at zeigt einen jungen Mann als Silhouette und im Hintergrund 50-Euro-Scheine.
Der junge Wiener wurde von der Polizei nun festgenommen.
Wien / 10. Bezirk
12/10/2026
Festnahme

70.000 Euro: Junger Wiener zahlt Strafen nicht – dann klopft die Polizei an

Weil er Verwaltungsstrafen in Höhe von rund 70.000 Euro aus insgesamt 98 Verwaltungsstrafverfahren nicht bezahlt hat, wurde ein 25-jähriger Österreicher in Wien-Favoriten festgenommen.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(98 Wörter)
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Den Beamten ist es gelungen, den 25-Jährigen auszuforschen und eben am späten Sonntagnachmittag, 11. Oktober 2026 gegen 17 Uhr, festzunehmen, heißt es nun in einer Aussendung der Polizei. Der Mann war in Wien-Penzing nur zum Schein gemeldet, angetroffen wurde er eben an einer Adresse im zehnten Bezirk – in Wien-Favoriten. Er soll den Angaben der Polizei zufolge Verwaltungsstrafen in Höhe von nicht weniger als 70.000 Euro offen haben – und das aus schier unglaublichen 98 Verwaltungsstrafverfahren. Er wurde nun zusätzlich noch nach den Bestimmungen des Meldegesetzes angezeigt.

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