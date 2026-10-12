70.000 Euro: Junger Wiener zahlt Strafen nicht – dann klopft die Polizei an

Den Beamten ist es gelungen, den 25-Jährigen auszuforschen und eben am späten Sonntagnachmittag, 11. Oktober 2026 gegen 17 Uhr, festzunehmen, heißt es nun in einer Aussendung der Polizei. Der Mann war in Wien-Penzing nur zum Schein gemeldet, angetroffen wurde er eben an einer Adresse im zehnten Bezirk – in Wien-Favoriten. Er soll den Angaben der Polizei zufolge Verwaltungsstrafen in Höhe von nicht weniger als 70.000 Euro offen haben – und das aus schier unglaublichen 98 Verwaltungsstrafverfahren. Er wurde nun zusätzlich noch nach den Bestimmungen des Meldegesetzes angezeigt.