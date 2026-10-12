Streit am Wiener Hauptbahnhof endet mit Messerattacke

Ein Streit zwischen zwei jungen Männern am Wiener Hauptbahnhof hat in einer Messerattacke geendet. Ein 21-jähriger Mann wurde dabei verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Der Vorfall ereignete sich Sonntagabend, am 11. Oktober 2026 gegen 18.20 Uhr. Ein 20-jähriger Syrer hat seinen Kontrahenten im Zuge eines Streits mit einem Messer attackiert und ihm dabei mehrere Schnittwunden an der rechten Hand zugefügt, berichtet die Polizei nun. Dem Opfer ist es gelungen, den Angreifer mithilfe eines Pfeffersprays abzuwehren, die eingetroffenen Beamten konnten ihn schließlich festnehmen.

Tatverdächtiger noch in polizeilichem Gewahrsam

Bei der mutmaßlichen Tatwaffe handelt es sich um ein Küchenmesser, das die Polizei in einem nahegelegenen Mistkübel finden und sicherstellen konnte. Der Verletzte wurde von der Berufsrettung ins Krankenhaus gebracht, er konnte mittlerweile aber wieder in häusliche Pflege entlassen werden. Der Tatverdächtige wurde wegen des Verdachts der absichtlich schweren Körperverletzung angezeigt, gegen ihn wurde außerdem ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Er befindet sich derzeit noch in polizeilichem Gewahrsam. Weitere Ermittlungen laufen.