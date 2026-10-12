34-Jähriger sucht E-Scooter, ortet ihn in anderem Bezirk

Ein 39-jähriger Mann und eine 22-jährige Frau werden verdächtigt, in der Nacht von Samstag auf Sonntag, 11. Oktober 2026, beim Bahnhof Heiligenstadt in Wien einen E-Scooter gestohlen haben.

Ein 34-jähriger Wiener hatte den E-Scooter in der Michael-Neumann-Gasse abgestellt und mit einem Sicherheitsschloss versperrt, konnte ihn dann in der Nacht von Samstag auf Sonntag aber nicht mehr finden, wie die Polizei berichtet. Glücklicherweise hatte das Fahrzeug ein Ortungssystem, mit dem der E-Scooter in der Zeltgasse in Wien-Josefstadt gefunden werden konnte. Dort trafen die Beamten auf einen 29-jährigen Mann und eine 22-jährige Frau – beide aus Syrien -, die das Fahrzeug neben sich herschoben. Beide gaben an, den E-Scooter von einem Bekannten geschenkt bekommen zu haben.

34-Jähriger hat E-Scooter mittlerweile zurück

Als die Polizei den männlichen Tatverdächtigen durchsuchten, fanden sie bei ihm Spuren von Drogen und Suchtmittelutensilien. Er wurde festgenommen, angezeigt und schließlich in eine Justizanstalt gebracht. Die 22-Jährige wurde auf freiem Fuß angezeigt. Der 34-jährige Wiener hat seinen E-Scooter mittlerweile wieder zurückbekommen, so die Beamten abschließend.