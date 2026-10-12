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/ ©APA/dpa/Marijan Murat
Ein Bild auf 5min.at zeigt Blaulicht der Polizei.
Die Beamten nahmen den Mann gleich mit auf die Polizeiinspektion.
Wien
12/10/2026
Kurios

Deutscher (42) knackt ein Auto mittels Fahrradständer

Gegen einen 42-jährigen Mann aus Deutschland ermittelt nun die Wiener Polizei. Er wurde in der Nacht auf Montag in einem fremden Auto erwischt, welches er zuvor schwer beschädigte.

von Felizian Krenn Felizian Krenn
1 Minute Lesezeit(113 Wörter)
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In der Nacht auf Montag entdeckten Beamte der Polizei Wien ein Auto bei dem mehrere Scheiben fehlten. Bei der näheren Inspektion bemerkten sie dass ein Mann am Fahrersitz saß, der offensichtlich völlig verwirrt war.

Tatverdächtiger war verhaltensauffällig

Er reagierte zunächst gar nicht auf die Polizisten. Erst als ihn die Beamten zum Aussteigen bewegten, wurde er aggressiv. Daraufhin wurde er sofort ins Polizeianhaltezentrum gebracht, wo er jegliche Aussage verweigerte.

Polizei ermittelt gegen 42-Jährigen

Laut aktuellem Stand der Ermittlungen steht der 42-jährige deutsche Staatsangehörige unter Verdacht, das Auto mit einem Fahrradständer beschädigt zu haben. Er wird nun angezeigt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 12.10.2026 um 20:19 Uhr aktualisiert
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