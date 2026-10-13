Brunch-Hotspots: Hier gehen die Wiener am liebsten frühstücken

Wiens beliebteste Brunch- und Frühstücksadressen für 2026 stehen fest. In der Bundeshauptstadt konnte sich ein Dauerbrenner aus dem 7. Bezirk durchsetzen.

Falstaff hat seine Community abstimmen lassen, wo die Wiener am liebsten frühstücken.

Falstaff hat seine Community abstimmen lassen, wo die Wiener am liebsten frühstücken.

Wo frühstücken die Wiener am liebsten? Ob klassischer Kaffeehaus-Flair, ausgedehnter Hotel-Brunch oder edles Seafood am Wochenende: Das Gourmetmagazin Falstaff hat seine Community abstimmen lassen. Die feierliche Prämierung der Landessieger ging direkt vor Ort über die Bühne – im Rahmen der ersten „Falstaff Brunch Beats“ im 25hours Hotel beim MuseumsQuartier im 7. Wiener Gemeindebezirk.

Wiener Sieger im 7. Bezirk

Den Spitzenplatz in Wien holt sich der Ströck Feierabend auf der Landstraßer Hauptstraße im 7. Bezirk. Das Konzept aus Bäckerei, Bistro und Fokus auf regionale Zutaten überzeugte die Community auf ganzer Linie. Auf Platz zwei folgt das Salt&Honey in der Wiener Innenstadt (1010), dicht gefolgt vom Oxbo Seafood Brunch at the Waterfront in der Leopoldstadt (1020).

Das sind die Top 10 Brunch-Lokale in Wien Ströck Feierabend (1070 Wien)

Salt&Honey (1010 Wien)

Oxbo Seafood Brunch at the Waterfront (1020 Wien)

Mama Konstantina (1190 Wien)

The Guesthouse Vienna (1010 Wien)

Hotel Intercontinental (1030 Wien)

Terra Rossa (1160 Wien)

Beef & glory (1080 Wien)

Lox & Truffles (1010 Wien)

Dstrikt Steakhouse (1010 Wien)

Was frühstückst du am liebsten? Eier Pancakes Deftiges, wie Würstchen Süßes Ein Butterbrot Croissant Zigarette und Kaffee Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 13.10.2026 um 06:45 Uhr aktualisiert