Akku-Brände nehmen zu: Wiener Feuerwehr schlägt Alarm

Defekte Akkus sorgen in Wien immer häufiger für gefährliche Brände. Die Berufsfeuerwehr beobachtet eine klare Zunahme solcher Einsätze – in Wohnungen, Betrieben und sogar auf Müllanlagen. Besonders Lithium-Akkus gelten als heikel.

Es gibt immer mehr E-Bikes, Smartphones und Akkus – damit wächst auch das Risiko von Bränden. Die Feuerwehr empfiehlt, Akkus niemals in Fluchtwegen zu laden und ausschließlich reguläre Ladegeräte zu verwenden.

Warnsignal: Akku wird heiß

Eine ungewöhnlich starke Akku-Erwärmung kann auf einen Defekt hindeuten. Bläht sich ein Akku auf oder treten Gase aus, ist besondere Vorsicht geboten. Kleinere Akkus können zur Kühlung in Wasser gelegt werden, bei größeren Modellen sollte die Feuerwehr verständigt werden.

Brände auch auf Mistplätzen

Immer wieder lösen falsch entsorgte Akkus Großbrände in Entsorgungsbetrieben aus. Batterien und Lithium-Akkus gehören deshalb niemals in den Restmüll. In Wien können sie kostenlos bei Mistplätzen, Problemstoffsammelstellen oder im Handel zurückgegeben werden.

Aktionswoche gegen Brände

Österreichweit läuft nun eine Aktionswoche gegen von Akkus und Batterien ausgelöste Brände: Bis Samstag, 17. Oktober wird über die richtige Entsorgung informiert. Unter anderem eht es dabei auch um die Gefahr des „thermischen Durchgehens“. Infos: hermitleer.at