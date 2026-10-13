Skip to content
Region auswählen:
/ ©Pexels
Das Bild auf 5min.at zeigt die Feuerwehr bei einem Brand.
BU: Wenn Ladegeräte heiß laufen, wird’s gefährlich.
Wien
13/10/2026
Bedrohung daheim

Akku-Brände nehmen zu: Wiener Feuerwehr schlägt Alarm

Defekte Akkus sorgen in Wien immer häufiger für gefährliche Brände. Die Berufsfeuerwehr beobachtet eine klare Zunahme solcher Einsätze – in Wohnungen, Betrieben und sogar auf Müllanlagen. Besonders Lithium-Akkus gelten als heikel.

von Bernd Watzka
1 Minute Lesezeit(183 Wörter)
Wählen Sie 5min.at als bevorzugte Google-Quelle

Es gibt immer mehr E-Bikes, Smartphones und Akkus – damit wächst auch das Risiko von Bränden. Die Feuerwehr empfiehlt, Akkus niemals in Fluchtwegen zu laden und ausschließlich reguläre Ladegeräte zu verwenden. 

Warnsignal: Akku wird heiß

Eine ungewöhnlich starke Akku-Erwärmung kann auf einen Defekt hindeuten. Bläht sich ein Akku auf oder treten Gase aus, ist besondere Vorsicht geboten. Kleinere Akkus können zur Kühlung in Wasser gelegt werden, bei größeren Modellen sollte die Feuerwehr verständigt werden.

Brände auch auf Mistplätzen

Immer wieder lösen falsch entsorgte Akkus Großbrände in Entsorgungsbetrieben aus. Batterien und Lithium-Akkus gehören deshalb niemals in den Restmüll. In Wien können sie kostenlos bei Mistplätzen, Problemstoffsammelstellen oder im Handel zurückgegeben werden.

Aktionswoche gegen Brände

Österreichweit läuft nun eine Aktionswoche gegen von Akkus und Batterien ausgelöste Brände: Bis Samstag, 17. Oktober wird über die richtige Entsorgung informiert. Unter anderem eht es dabei auch um die Gefahr des „thermischen Durchgehens“. Infos: hermitleer.at

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf:

© 2026 - 5min.at