Joggerin (28) fast vergewaltigt: Passant schreitet ein, 34-Jähriger festgenommen

Der Vorfall hat sich Montagfrüh auf der Brigittenauer Lände im 20. Wiener Bezirk ereignet. Der 34-jährige Festgenommene mit ungarischer Staatsbürgerschaft soll laut Polizeiinformationen eine 28-jährige Joggerin von hinten gepackt und zu Boden gerissen haben, wodurch beide eine Böschung hinunterstürzten. Dort soll er dann versucht haben, sexuelle Handlungen an der Frau vorzunehmen. Ein Passant bemerkte das aber, woraufhin er einschritt und der Mann von der Frau abließ und flüchtete. Im Rahmen einer Sofortfahndung konnte der Tatverdächtige jedoch festgenommen werden. In einer Vernehmung zeigte er sich nicht geständig, er wurde in eine Justizanstalt gebracht. Das Landeskriminalamt ermittelt nun.