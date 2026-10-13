16-Jährigen ausgeraubt: Verdächtiger fährt mit E-Scooter weg, Polizei sucht ihn jetzt

Ein bisher unbekannter Mann wird verdächtigt, gemeinsam mit mindestens vier weiteren Jugendlichen, am 16. September 2026 gegen 19.45 Uhr einen 16-Jährigen im Bereich der Mühlhäufelgasse in Wien-Donaustadt ausgeraubt zu haben.

Die Jugend-Bande soll den 16-Jährigen geschlagen und ihm unter anderem seinen E-Scooter geraubt haben. Im Zuge umfangreicher Ermittlungen des Landeskriminalamtes gelang es dann, drei mutmaßliche Täter – einen 14- und zwei 16-Jährige – auszuforschen und festzunehmen. Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um einen türkischen, einen indischen und einen österreichischen Staatsbürger, heißt es seitens der Polizei. Der 14-jährige Türke versuchte bei der Festnahme zu flüchten, konnte nach längerer Verfolgung im Bereich der Donau-City aber eingeholt und eben festgenommen werden.

Polizei bittet Bevölkerung jetzt um Hilfe

Durch weitere Hinweise konnte man auch den Aufenthaltsort eines vierten Tatverdächtigen feststellen. Als eine über den Polizeinotruf verständigte Streife den jungen Mann anhalten wollte, gelang ihm auf einem E-Scooter aber die flucht. Zuvor war er von Zeugen noch fotografiert worden. Die Polizei veröffentlicht nun das Foto des bislang unbekannten Tatverdächtigen und bittet um sachdienliche Hinweise zur Identität oder zum Aufenthaltsort. Diese sollen an das Landeskriminalamt unter der Nummer 01 31310 67800 gerichtet werden.