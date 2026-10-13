Wegen Autoschlüssel: Betrunkener (22) bedroht eigenen Vater mit Messer

Der Vorfall hat sich laut Polizeiinformationen am Sonntag, 11. Oktober 2026 gegen 20.45 Uhr, ereignet. Ein 22-jähriger Serbe sei dabei wegen eines Autoschlüssels mit seinem Vater in Streit geraten und soll diesen mit dem Umbringen bedroht haben. Die Mutter des jungen Mannes habe ihm das Messer schließlich abnehmen können, so die Beamten. Diese nahmen ihn dann unweit der Wohnung innerhalb des Gebäudekomplexes fest. Ein Alkotest ergab eine Alkoholisierung von rund 2,2 Promille, gegen ihn wurden außerdem ein Betretungs-, ein Annäherungs- und ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen, heißt es seitens der Polizei abschließend.