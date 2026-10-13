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/ ©Fotomontage: 5 Minuten & Canva
Symbolfoto
Das Bild auf 5min.at zeigt ein Polizeiauto und ein Messer
Mit einem Küchenmesser soll der Mann seinen Vater bedroht haben.
Wien / 23. Bezirk
13/10/2026
Mit dem Umbringen

Wegen Autoschlüssel: Betrunkener (22) bedroht eigenen Vater mit Messer

Ein betrunkener, 22-jähriger Mann soll mit einem Küchenmesser seinen 47-jährigen Vater in Wien-Liesing im Zuge eines Streits mit dem Umbringen bedroht haben.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(106 Wörter)
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Der Vorfall hat sich laut Polizeiinformationen am Sonntag, 11. Oktober 2026 gegen 20.45 Uhr, ereignet. Ein 22-jähriger Serbe sei dabei wegen eines Autoschlüssels mit seinem Vater in Streit geraten und soll diesen mit dem Umbringen bedroht haben. Die Mutter des jungen Mannes habe ihm das Messer schließlich abnehmen können, so die Beamten. Diese nahmen ihn dann unweit der Wohnung innerhalb des Gebäudekomplexes fest. Ein Alkotest ergab eine Alkoholisierung von rund 2,2 Promille, gegen ihn wurden außerdem ein Betretungs-, ein Annäherungs- und ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen, heißt es seitens der Polizei abschließend.

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