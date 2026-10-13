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Foto in Beitrag von 5min.at zeigt die Krakauer Straße in Wien.
Der Vorfall ereignete sich in der Krakauer Straße.
Wien / 2. Bezirk
13/10/2026
Montagabend

Zeuge ruft an: Mann will Fahrrad stehlen, Polizei fasst 45-Jährigen

In Wien-Leopoldstadt hat ein Passant einen Mann dabei beobachtet, wie dieser offensichtlich versuchte, ein Fahrrad zu stehlen. Die Polizei hat schließlich einen 45-Jährigen festgenommen.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(97 Wörter)
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Der Vorfall ereignete sich Montagabend, am 12. Oktober 2026 gegen 19.45 Uhr, in der Krakauer Straße im zweiten Wiener Gemeindebezirk. Der Passant hatte die Polizei gerufen, nachdem er beobachtet hatte, dass ein Mann scheinbar ein Fahrrad stehlen wollte. Die Beamten haben den mutmaßlichen Täter wenig später in der Leopold-Moses-Gasse anhalten und ihn festnehmen können. Bei ihm handelt es sich um einen 45-jährigen Ungarn. Im Zuge einer Durchsuchung des Mannes stellten die Polizisten einen Winkelschleifer sicher, heißt es in einer Aussendung abschließend.

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