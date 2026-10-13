Zeuge ruft an: Mann will Fahrrad stehlen, Polizei fasst 45-Jährigen

Der Vorfall ereignete sich Montagabend, am 12. Oktober 2026 gegen 19.45 Uhr, in der Krakauer Straße im zweiten Wiener Gemeindebezirk. Der Passant hatte die Polizei gerufen, nachdem er beobachtet hatte, dass ein Mann scheinbar ein Fahrrad stehlen wollte. Die Beamten haben den mutmaßlichen Täter wenig später in der Leopold-Moses-Gasse anhalten und ihn festnehmen können. Bei ihm handelt es sich um einen 45-jährigen Ungarn. Im Zuge einer Durchsuchung des Mannes stellten die Polizisten einen Winkelschleifer sicher, heißt es in einer Aussendung abschließend.