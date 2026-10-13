Polizei schaut bei Drogendeal zu, nimmt zwei Personen fest

Der 29-Jährige hat sich anschließend in ein Wohnhaus begeben, heißt es seitens der Beamten weiter. Im Zuge der weiteren Amtshandlungen hat sich dann der Verdacht erhärtet, dass eine Wohnung in dem Gebäude als Ausgangspunkt für den mutmaßlichen Drogenhandel dient. Daher hat man diese auf Anordnung der Staatsanwaltschaft gewaltsam geöffnet. In der Wohnung traf man den 29-Jährigen sowie einen 33-jährigen Türken an. Außerdem stellten die Beamten sechs Säckchen Heroin (rund 13,8 Gramm) sicher. Der 29-Jährige hatte außerdem noch 415 Euro an Bargeld bei sich. Die beiden Männer wurden festgenommen. In weiterer Folge hat man noch einen 32-jährigen Bosnier als Abnehmer ausgeforscht. Er und der 49-jährige Österreicher wurden angezeigt, so die Polizei abschließend.