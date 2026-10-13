Spezialeinheit muss Aktivisten vom Dach der Wiener Messe holen

Bei einer Protestaktion kletterten Aktivisten kurzerhand auf das Dach der Messe Wien, und hissten ein Transparent. Die WEGA und die Berufsfeuerwehr schritten ein.

Am Vormittag des 13. Oktober fand in der Messe Wien eine Veranstaltung zum Thema KI und Datenrechenzentren statt. Aktivisten von verschiedenen Gruppen, darunter die Initiativen „Attac“ und „Rechenzentrum, nein danke!“, meldeten eine Gegenveranstaltung an, und protestierten vor dem Messegebäude.

Fünf Aktivisten klettern daraufhin auf das Dach der Halle und brachten dort ein Transparent an. Das führte zu einem Einsatz der WEGA, welche die Aktivisten vom Dach holte. Die Berufsfeuerwehr Wien rückte ebenfalls an, und unterstützte den Einsatz mit der Teleskopmastbühne. Drei der Aktivisten seien kurzfristig festgenommen worden, weil ihre Identitäten nicht festgestellt werden konnten, sagte Polizeisprecher Markus Dittrich gegenüber dem ORF.