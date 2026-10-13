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Foto in Beitrag von 5min.at zeigt ein Auto der Berufsrettung Wien.
Die Berufsrettung Wien war im Einsatz
Wien
13/10/2026
Rettungseinsatz

14-jähriger E-Scooterfahrer schwebt nach Unfall in Lebensgefahr

Am Dienstagnachmittag wurde ein 14-jähriger Bub bei einem Unfall mit einem E-Scooter schwer verletzt. Der genaue Unfallhergang wird noch ermittelt.

von Felizian Krenn Felizian Krenn
1 Minute Lesezeit(81 Wörter)
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Gegen 14:30 Uhr kam es in der Josef-Österreicher-Gasse zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Lastwagen und einem 14-jährigen Fahrer eines E-Scooters. Der Bub erlitt dabei schwerste Verletzungen, und musste auch reanimiert werden. Der Rettungshubschrauber brachte ihn in ein Krankenhaus. Wie der Unfall genau vonstatten ging, ist noch nicht geklärt. „Die Polizei führt zum aktuellen Zeitpunkt noch Ermittlungen vor Ort durch“, sagt Polizeisprecher Markus Dittrich im Gespräch mit 5min.at.

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