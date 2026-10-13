Wettervorhersage: Sonne lässt sich erst nachmittags blicken

Bis in den Nachmittag hinein bleibt es wolkenverhangen und zeitweise regnet es ein wenig. In Folge lockern die Wolken auf und es ergeben sich noch ein paar sonnige Abschnitte. Der Wind weht schwach bis mäßig aus West bis Nordwest. Am Morgen hat es um die sieben Grad, im Laufe des Tages werden es etwa 18 Grad, berichtet die GeoSphere Austria.

