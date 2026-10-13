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Ein Bild zeigt den Millennium Tower im 20. Bezirk in Wien. Graue Wolken zieren den Himmel.
So könnte der Himmel über Wien morgen aussehen.
Wien
13/10/2026
bis zu 18 Grad

Wettervorhersage: Sonne lässt sich erst nachmittags blicken

Der 14. Oktober wird in Wien größtenteils verregnet. Am Nachmittag sind aber noch ein paar Sonnenfenster möglich.

von Felizian Krenn Felizian Krenn
1 Minute Lesezeit(68 Wörter)
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Bis in den Nachmittag hinein bleibt es wolkenverhangen und zeitweise regnet es ein wenig. In Folge lockern die Wolken auf und es ergeben sich noch ein paar sonnige Abschnitte. Der Wind weht schwach bis mäßig aus West bis Nordwest. Am Morgen hat es um die sieben Grad, im Laufe des Tages werden es etwa 18 Grad, berichtet die GeoSphere Austria.

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