Voodoo Jürgens ist nicht nur Musiker und Schauspieler, sondern auch Maler. Ab 22. Oktober stellt er seine Bilder im Café Kuchenamt in Wien aus. Mit jedem verkauften Werk unterstützt er einen guten Zweck.

Voodoo Jürgens zeigt ab 22. Oktober seine eigenen Bilder im Café Kuchenamt in Wien. Ein Teil des Verkaufserlöses kommt dem gemeinnützigen Unternehmen wienwork zugute.

Voodoo Jürgens zeigt ab 22. Oktober seine eigenen Bilder im Café Kuchenamt in Wien. Ein Teil des Verkaufserlöses kommt dem gemeinnützigen Unternehmen wienwork zugute.

In seinen Liedern erzählt Voodoo Jürgens von Menschen am Rand der Gesellschaft, vom Rausch, von der Liebe und vom Tod. Diese Themen greift der Wiener Künstler, der mit bürgerlichem Namen David Öllerer heißt, auch in seinen Bildern auf. Am Donnerstag, dem 22. Oktober 2026, eröffnet der Liedermacher und Schauspieler um 16 Uhr seine Ausstellung im Café Kuchenamt in Wien. Bei der Eröffnung wird der Künstler selbst anwesend sein.

Inspiration aus Wien

Für seine Bilder lässt sich Voodoo Jürgens von unterschiedlichen Quellen inspirieren. Dazu zählen Bildschirmaufnahmen aus dem Internet ebenso wie alte Bücher, die er auf Flohmärkten oder in Antiquariaten entdeckt. Besonders Sammlungen aus den 1960er-Jahren über die Wiener Beislkultur, den Untergrund und das Nachtleben dienen ihm als Vorlagen. Auch auffällige Nasen setzt der Autodidakt als Stilmittel ein.

Kunst für guten Zweck

Mit dem Café Kuchenamt in der Schäffergasse 10 im vierten Wiener Gemeindebezirk hat die Ausstellung einen besonderen Schauplatz. Das Lokal befindet sich in einem Gemeindebau, der nach einer Gasexplosion neu errichtet wurde. Betrieben wird das Café vom gemeinnützigen Unternehmen wienwork, das Menschen mit und ohne Behinderungen beschäftigt und Lehrlinge mit Lernschwächen ausbildet. Auch Voodoo Jürgens unterstützt die Arbeit des Unternehmens: Von jedem verkauften Bild spendet er zehn Prozent des Verkaufserlöses an wienwork.

Bis November zu sehen

Wer die Werke des Künstlers sehen möchte, hat dazu bis zum 22. November 2026 Gelegenheit. Die Ausstellung im Café Kuchenamt kann während der regulären Öffnungszeiten besucht werden. Von Montag bis Freitag ist das Lokal von 9 bis 19.30 Uhr geöffnet, am Samstag von 9 bis 16 Uhr. Die Ausstellungseröffnung findet am 22. Oktober von 16 bis 20 Uhr statt.

45 Jahre wienwork

Hinter dem Café steht ein Unternehmen, das heuer sein 45-jähriges Bestehen feiert. wienwork schafft Arbeits- und Ausbildungsplätze für Menschen, die es auf dem regulären Arbeitsmarkt schwer haben. Dazu zählen unter anderem Menschen mit Behinderungen, chronischen Erkrankungen und Langzeitarbeitslose. An mehr als 30 Standorten in Wien beschäftigt das Unternehmen rund 820 Mitarbeiter, darunter 180 Lehrlinge. Mit dem Verkauf seiner Bilder trägt Voodoo Jürgens dazu bei, diese Arbeit zu unterstützen.